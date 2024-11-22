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Haberler İtalya Serie A Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Parma ile Atalanta 13. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:10
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Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma - Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Parma - Atalanta maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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