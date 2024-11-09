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Haberler İtalya Serie A Venezia - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Parma 12. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 08:10
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Venezia - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Venezia - Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezia - Parma 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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