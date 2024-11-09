  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Juventus 2-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kenan Yıldız attı Juventus kazandı

Juventus 2-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kenan Yıldız attı Juventus kazandı

Serie A'nın 12. haftasında Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da gol attığı maçta sahasında Torino'yu 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 00:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus 2-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kenan Yıldız attı Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 12. haftası Torino derbisine sahne oldu. Şehrin iki takımı Juventus ile Torino, Allianz Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timothy Weah ve 84. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Juventus bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Torino 14 puanda kaldı.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOLÜ

Rekor bonservis ödenmişti! En-Nesyri ayrılıyor mu?
Trabzonspor Rize'de kaybetti!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İngilizler, Osimhen'i konuşuyor! "Tottenham'ı küçük düşürdü! Bir palyaço gösterisinin..."
Narin Güran davasında üçüncü gün! Savcı tutukluların tutukluluk hallerinin devamını istedi | Dara-2 kayıtları izletildi Arif Güran farklı kayıtlar olduğunu iddia etti
Mourinho'dan çarpıcı açıklamalar! "Şampiyon olamasam da..."
Adana'da kazanan Eyüpspor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda rahat kazandı! PSG deplasmanda rahat kazandı! 01:03
Lider Liverpool puan farkını açtı! Lider Liverpool puan farkını açtı! 00:56
Kenan attı Juventus kazandı Kenan attı Juventus kazandı 00:38
Ryan Babel'den flaş kariyer kararı! Ryan Babel'den flaş kariyer kararı! 23:41
Potada derbide G.Saray galip! Potada derbide G.Saray galip! 22:57
Manchester City'ye Brighton şoku! Manchester City'ye Brighton şoku! 22:37
Daha Eski
Milan sonunu getiremedi Milan sonunu getiremedi 21:57
Güneş: Felaket gibi bir sonuç! Güneş: Felaket gibi bir sonuç! 21:47
Pedro: Bu taraftar bunu hak etmiyor Pedro: Bu taraftar bunu hak etmiyor 21:32
"Fenerbahçe maçında darbe aldık" "Fenerbahçe maçında darbe aldık" 21:28
Çorum evinde Pendik'i yendi! Çorum evinde Pendik'i yendi! 21:24
Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü andı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü andı 20:26