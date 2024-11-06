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Haberler İtalya Serie A Genoa - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Genoa ile Como 12. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 15:50
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Genoa - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Como karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Como 7 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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