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Haberler İtalya Serie A

Bologna - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Bologna ile Lecce 11. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 08:00
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Bologna - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Lecce 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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