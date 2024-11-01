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Haberler İtalya Serie A

Monza - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza ile Milan 11. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 14:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 14:50
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Monza - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monza - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Milan 2 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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