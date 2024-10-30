Juventus 2-2 Parma (Maç sonucu ÖZET)

Serie A'nın 10. haftasında Juventus, sahasında Parma'yı ağırladı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Juventus'un gollerini 31. dakikada Weston McKennie ve 49. dakikada Timothy Weah kaydetti; Parma'nın golleri ise 3. dakikada Del Prato ve 38. dakikada Simon Sohm'dan geldi.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız maçın 59. dakikasında Weah'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından, ligin 4. sırasındaki Juventus puanını 18'e,; 14. sıradaki Parma da 9'a yükseltti.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus, 2 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Udinese deplasmanına çıkacak; Parma ise 4 Kasım Cuma günü saat 20.30'da evinde Genoa'yı ağırlayacak.