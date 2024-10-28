  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A

Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Bologna 10. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 15:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Bologna 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a!
DİĞER
SON DAKİKA: İtalya derbisinde Kenan Yıldız fırtınası! 8 gollü Inter Juventus derbisinde tarihe geçti...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada TUSAŞ'a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı
F.Bahçe Medina'da mutlu sona yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Man. United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi Man. United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi 14:59
F.Bahçe'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! F.Bahçe'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 14:51
G.Saray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak G.Saray'da flaş gelişme! Derbide olmayacak 14:43
Fenerbahçe - Galatasaray maçı detayları! Fenerbahçe - Galatasaray maçı detayları! 14:31
Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı 14:31
Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı ne zaman? 14:19
Daha Eski
Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman? Lecce - Hellas Verona maçı ne zaman? 14:16
Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Cagliari - Bologna maçı ne zaman? 14:13
Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı detayları! Adanaspor - Çorluspor 1947 maçı detayları! 14:08
23 Elazığ FK - Konyaspor maçı detayları! 23 Elazığ FK - Konyaspor maçı detayları! 14:03
Fatih Karagümrük - Tokat Bld Plevnespor maçı detayları! Fatih Karagümrük - Tokat Bld Plevnespor maçı detayları! 13:59
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı detayları! Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı detayları! 13:54