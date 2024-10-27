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Haberler İtalya Serie A

Inter 4-4 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET) Kenan Yıldız coştu Juventus geri döndü!

İtalya Serie A'nın 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Inter ve Juventus, Milano'da kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın 2 gol bulduğu karşılaşma tam 8 gole sahne oldu. Maç 4-4 berabere sonuçlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 22:13
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Inter 4-4 Juventus (MAÇ SONUCU ÖZET) Kenan Yıldız coştu Juventus geri döndü!

İtalya'nın 2 dev takımı Inter ve Juventus, İtalya Serie A'nın 9. haftasında karşı karşıya geldi. Tam 8 golün olduğu maçta kazanan çıkmadı. Karşılaşma 4-4 berabere sonuçlandı.

Inter'in golleri, 15 ve 37. dakikada her ikisi de penaltıdan olmak üzere Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries'den geldi.

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah ve 71 ile 82. dakikalarda Kenan Yıldız kaydetti.

KENAN YILDIZ'DAN 11 DAKİKADA 2 GOL

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un maçın son yarım saatine 4-2 geride girdiği karşılaşmada 11 dakikada 2 gol atarak skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 4-4 berabere sonuçlandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYEMEDİ

Inter'de oynayan bir başka milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

Bu karşılaşmayla birlikte Inter, Serie A'da 18; Juventus ise 17 puana yükselerek zirveyi takibi sürdürdüler.

Serie A'da gelecek hafta Inter, Empoli deplasmanına konuk olacak; Juventus ise Parma'yı evinde konuk edecek.

İŞTE KENAN YILDIZ'IN GOLLERİ

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