Kenan hayalini açıkladı

Milli formayla 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediklerinin altını çizen Yıldız, "Orada olacağımızı ve herkesi gerçekten gururlandıracağımızı umuyorum. Kendimize inanıyoruz, takımımıza inanıyoruz, taraftarlarımıza inanıyoruz" dedi. Juventus'ta 10 numaralı formayı giymenin getirdiği baskıdan keyif aldığını dile getiren Kenan Yıldız, "Gerçekten çok ağır bir forma ama 10 numarayla oynamak harika çünkü sahada sana bir şeyler başarabileceğin hissini veriyor" dedi. Almanca, İngilizce, İtalyanca bildiğini söyleyen Kenan, "Birkaç yıl içinde Türkçe'yi mükemmel konuşmak istiyorum" dedi.

ÇOK MINNETTARIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Kenan, "Montella bana kendimi gösterme inancını veren ilk antrenörlerden biriydi. Bize çok fazla taktik veriyor, ancak aynı zamanda oyunumu oynamamı da istiyor. Ona çok minnettarım" ifadelerini kullandı. Real Madrid'te oynayan milli futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan Kenan Yıldız, "Arda harika bir futbolcu, özel bir tekniği var. Nitelikleri gerçekten muhteşem. Çok iyi bir ilişkimiz var. Onunla sahada olmak çok güzel ve umarım uzun yıllar böyle devam edebiliriz" açıklamasını yaptı.

DEL PIERO'NUN REKORUNU KIRMASI

Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye attığı golle idolü Del Piero'nun rekorunu kıran ve İtalyan ekibiyle Devler Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olan Kenan Yıldız, söz konusu gol için "Sanki senaryoda yazılmış gibiydi" dedi.