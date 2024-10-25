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Haberler İtalya Serie A

Napoli - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Napoli ile Lecce 9. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:20
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Napoli - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli - Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Lecce 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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