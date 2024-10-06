Fiorentina - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Milan 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Milan maçı 6 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.