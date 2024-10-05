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Haberler İtalya Serie A

Monza - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Monza sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 16:56
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Monza - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Monza - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Roma 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Roma maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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