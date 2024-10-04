Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Udinese ile Lecce kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Lecce maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.