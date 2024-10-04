Atalanta - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı sürüyor. 7. hafta maçında Atalanta ile Genoa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Genoa maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.