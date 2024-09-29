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Haberler İtalya Serie A

Parma - Calcio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken Parma ile Calcio 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Parma - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:21 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:30
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Parma - Calcio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Calcio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Parma ile Calcio 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Parma - Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA - CALCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Parma - Calcio maçı 30 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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