Udinese 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Inter kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davide Frattesi ve 45+3. ile 47. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti. Udinese'nin 35. dakikada Christian Kabasele ve 83. dakikada Lorenzo Lucca ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, bu sezonki ikinci yenilgisini alan Udinese 10 puanda kaldı.