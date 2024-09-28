  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A

Udinese 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter 3 puanı 3 golle aldı!

Serie A'nın 6. haftasında Inter deplasmanda Udinese'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 19:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese 2-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu'lu Inter 3 puanı 3 golle aldı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese ile Inter kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davide Frattesi ve 45+3. ile 47. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti. Udinese'nin 35. dakikada Christian Kabasele ve 83. dakikada Lorenzo Lucca ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken, bu sezonki ikinci yenilgisini alan Udinese 10 puanda kaldı.

Osimhen hesabı açtı! İşte G.Saray'daki ilk golü
G.Saray - Kasımpaşa | CANLI
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi
CANLI | Nasrallah'tan sonra Hamaney paniği! İran'dan intikam yemini ABD'ye suçlama | Hizbullah'tan misilleme: Tel Aviv'de siren sesleri
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması!
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen hesabı açtı! İşte G.Saray'daki ilk golü Osimhen hesabı açtı! İşte G.Saray'daki ilk golü 19:32
Hakan'lı Inter 3 puanı aldı! Hakan'lı Inter 3 puanı aldı! 19:19
Arsenal evinde 3 puanı aldı! Arsenal evinde 3 puanı aldı! 19:11
Palmer tarihe geçti! Chelsea farklı kazandı Palmer tarihe geçti! Chelsea farklı kazandı 19:01
Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! 18:35
G.Saray - Kasımpaşa | CANLI G.Saray - Kasımpaşa | CANLI 18:28
Daha Eski
Bandırma evinde 3 puanı aldı! Bandırma evinde 3 puanı aldı! 18:23
Alanyaspor - Rizespor | CANLI Alanyaspor - Rizespor | CANLI 18:09
Gol düellosunda kazanan Samsunspor! Gol düellosunda kazanan Samsunspor! 18:01
F.Bahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Antalya kafilesi belli oldu! 17:39
Kanarya evinde farklı kazandı! Kanarya evinde farklı kazandı! 17:11
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:11