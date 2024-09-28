Torino - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino ile Lazio 6. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Lazio maçı 29 Eylül Pazar günü saat 13.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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