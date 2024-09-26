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Haberler İtalya Serie A

Milan - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Milan ile Lecce 6. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:20
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Milan - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Lecce maçı 22 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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