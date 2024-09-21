  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A

Lecce - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Lecce ile Parma 5. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lecce - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce - Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Parma maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye 65 milyonluk golcü! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 21 Eylül Cumartesi 08:13
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
Daha Eski
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22