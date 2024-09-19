Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde PSV'yi 3-1 yendiği zafer gecesinde, 19 yaşındaki milli yıldızımız Kenan Yıldız tarih yazdı. Yıldız, attığı golle Juventus tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu unvanını alarak, kulübün efsane ismi Del Piero'nun rekorunu kırdı. Efsane kaptan, Yıldız hakkında "Onun adına çok mutluyum. Harika bir maç çıkardı ve 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla üstlendi" dedi.

HAVALARDA DEĞİL

Maç sonrası konuşan 19 yaşındaki genç forvetimiz, Juventus efsanesiyle canlı yayında karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu belirtirken, Del Piero, "Attığı gol muhteşemdi" diye Yıldız'a övgüler yağdırdı. Del Piero, Yıldız'ın 10 numaranın sorumluluğunu büyük bir olgunlukla taşıdığını vurgulayarak, "Yıldız sağlıklı bir çocuk, kafası havalarda değil. 10 numarayı giymenin getirdiği sorumluluğu çok konuşmadan omuzladı" diye konuştu.

Golü atan Alex mi?

LA Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız'ı manşetine taşıdı. "Golü atan Kenan Yıldız mı yoksa Del Piero mu?" manşetini atan gazete, milli yıldızın Del Piero'ya olan benzerliğini ele alıp, iki oyuncunun da son vuruş yeteneklerine dikkat çekti.