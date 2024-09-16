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Haberler İtalya Serie A

LAZIO HELLAS VERONA CANLI MAÇ İZLE | Lazio - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A'da yeni haftada Lazio ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar merak ediliyor. Lazio - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:10
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LAZIO HELLAS VERONA CANLI MAÇ İZLE | Lazio - Hellas Verona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lazio - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Hellas Verona maçı 16 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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