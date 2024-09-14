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Haberler İtalya Serie A

Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Atalanta ile Fiorentina 4. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 11:50
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Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Fiorentina maçı 15 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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