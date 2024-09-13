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Haberler İtalya Serie A

Empoli - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Empoli ile Juventus 4. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:10
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Empoli - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Empoli - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli - Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Juventus maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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