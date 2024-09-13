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Haberler İtalya Serie A

Como - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Como ile Bologna 4. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:20
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Como - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Bologna maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da aşlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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