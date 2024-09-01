Udinese - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Como karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Como maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te S Sports Plus'ta canlı yayınlanacak.