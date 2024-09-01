Fiorentina - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTİNA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Monza maçı 1 Eylül Pazar günü saat 19:30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.