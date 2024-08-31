Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Roma maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.