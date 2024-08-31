Genoa - Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genoa - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Verona maçı 1 Eylül Pazar günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.