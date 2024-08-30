Venezia - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia - Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezia - Torino maçı 30 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.