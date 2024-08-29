Bologna - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Empoli maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele Tivibu SPOR 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.