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HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE | Hellas Verona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 13:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:01
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HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE | Hellas Verona - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başladı. Hellas Verona ile Juventus 2. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Juventus maçı 26 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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