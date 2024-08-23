Haberler İtalya Serie A

Udinese - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Udinese ile Lazio, 2. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese - Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Lazio maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Kerem açıklaması!
Merih'den Fenerbahçe'ye flaş haber!
DİĞER
Merakla beklenen dizi ‘Bir Gece Masalı’nın yayın tarihi belli oldu!
Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı
Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi!
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Rizespor mesaisi! F.Bahçe'de Rizespor mesaisi! 14:32
Konya'da beklenmedik ayrılık! Konya'da beklenmedik ayrılık! 14:28
Merih'den Fenerbahçe'ye flaş haber! Merih'den Fenerbahçe'ye flaş haber! 14:19
Monza - Genoa maçı ne zaman? Monza - Genoa maçı ne zaman? 14:06
Inter - Lecce maçı ne zaman? Inter - Lecce maçı ne zaman? 14:01
Udinese - Lazio maçı ne zaman? Udinese - Lazio maçı ne zaman? 13:57
Daha Eski
Parma - Milan maçı ne zaman? Parma - Milan maçı ne zaman? 13:53
Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman? Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman? 13:42
Lille - Angers maçı ne zaman? Lille - Angers maçı ne zaman? 13:38
Lyon - Monaco maçı ne zaman? Lyon - Monaco maçı ne zaman? 13:34
İlkay'ın yeni adresi resmen açıklandı! İlkay'ın yeni adresi resmen açıklandı! 13:11
Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi! Beşiktaş'a rüzgar gibi gurbetçi! 12:52