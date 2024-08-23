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Parma - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Parma ile Milan, 2. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:53 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:53
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Parma - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Parma - Milan maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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