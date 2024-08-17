Parma - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma - Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Parma - Fiorentina maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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