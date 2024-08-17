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Genoa - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Genoa ile Inter 1. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:26 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:30
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Genoa - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Inter maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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