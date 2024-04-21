Haberler İtalya Serie A Milan - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Inter maçı 22 Nisan Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi... İşte Zara'nın kızı Dila!
Telaş 'Arena'sı! Uğur Dündar'dan basına 'Dilara Gülatan' sansürü... Mağduriyet üzerinden cinsel hayatını övdü, yayın yasağı aldırdı
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim...
Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Bologna maçı ne zaman?
Monza - Atalanta hangi kanalda?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi 11:23
eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor! eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor! 11:23
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 11:21
Roma - Bologna maçı ne zaman? Roma - Bologna maçı ne zaman? 11:17
Sevilla - Mallorca maçı ne zaman? Sevilla - Mallorca maçı ne zaman? 11:12
İlkay Gündoğan'dan flaş karar! İlkay Gündoğan'dan flaş karar! 11:11
Daha Eski
F.Bahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu 11:07
Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:05
Nuggets Lakers'ı yenerek öne geçti Nuggets Lakers'ı yenerek öne geçti 10:30
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim... F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim... 10:28
Sivasspor ile F.Bahçe 36. randevuda Sivasspor ile F.Bahçe 36. randevuda 10:03
Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! 10:02