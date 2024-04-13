Haberler İtalya Serie A Napoli - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 17:00
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Napoli - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLİ - FROSİNONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Frosinone maçı 14 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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