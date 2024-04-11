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Lazio - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 15:50
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Lazio - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Salernitana maçı 12 Nisan Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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