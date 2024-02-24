Haberler İtalya Serie A Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:10
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Juventus - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Frosinone maçı 25 Şubat Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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