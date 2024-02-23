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Sassuolo - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sassuolo - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 13:45 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 14:00
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Sassuolo - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sassuolo - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - EMPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Empoli maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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