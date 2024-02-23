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Salernitana - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 15:50
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Salernitana - Monza maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernitana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTANA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Monza maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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