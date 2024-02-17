Haberler İtalya Serie A Monza - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monza - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Milan maçı 18 Şubat Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
ZTK ÇEYREK FİNAL PROGRAMI BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte, çeyrek final eşleşmeleri
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda"
G.Saray'da Aurier şoku! İşte kaçıracağı maçlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Frosinone - Roma maçı ne zaman?
Udinese - Cagliari maçı ne zaman?
ENGELLİLERE MÜJDE | Bakan duyurdu: 2 bin 392 engelli ataması yapılacak
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 17 Şubat Cumartesi
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rennes - Clermont maçı ne zaman? Rennes - Clermont maçı ne zaman? 15:48
Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda" Ancelotti'den flaş sözler! "Mücadele etmek zorunda" 15:46
Strasbourg - Lorient maçı ne zaman? Strasbourg - Lorient maçı ne zaman? 15:45
F.Bahçe Rizespor deplasmanında! F.Bahçe Rizespor deplasmanında! 15:39
Trabzonspor'un Pendikspor kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Pendikspor kafilesi belli oldu! 15:36
Monza - Milan maçı ne zaman? Monza - Milan maçı ne zaman? 15:35
Daha Eski
Frosinone - Roma maçı ne zaman? Frosinone - Roma maçı ne zaman? 15:32
Udinese - Cagliari maçı ne zaman? Udinese - Cagliari maçı ne zaman? 15:29
Boluspor deplasmanda kazandı! Boluspor deplasmanda kazandı! 15:26
Empoli - Fiorentina maçı ne zaman? Empoli - Fiorentina maçı ne zaman? 15:25
Aslan'a piyango! Avrupa devleri peşinde Aslan'a piyango! Avrupa devleri peşinde 15:00
İşte Luyindama'nın yeni adresi! İşte Luyindama'nın yeni adresi! 14:55