Haberler İtalya Serie A Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Cagliari ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 16:20
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Cagliari - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Cagliari ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Lazio maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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