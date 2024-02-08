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Salernita - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Salernita ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Salernita - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:20
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Salernita - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernita - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Salernita ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Salernita - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNİTA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernita - Empoli maçı 9 Şubat Cuma günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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