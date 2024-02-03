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Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:30
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Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLİ - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Hellas Verona maçı 4 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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