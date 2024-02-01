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Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Lecce ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 15:40
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Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Lecce ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Fiorentinamaçı 28 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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