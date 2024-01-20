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Lecce - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:28
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Lecce - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Juventus maçı 21 Ocak Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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