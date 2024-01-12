Haberler İtalya Serie A Monza - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Monza ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Monza - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:10
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Monza - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Monza ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Inter maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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