Haberler İtalya Serie A Roma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Roma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Roma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:32 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 13:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Roma ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Atalanta maçı 7 Ocak Pazar günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da görüşüyor! İşte masadaki konular
Gedson yuvadan uçuyor! İşte son talibi
F.Bahçe'ye kötü haber! Menajeri konuştu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sassuolo - Fiorentina maçı ne zaman?
Lecce - Cagliari maçı ne zaman?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? 13:50
Olympiakos - AEK maçı ne zaman? Olympiakos - AEK maçı ne zaman? 13:44
Panathinaikos - Panetolikos maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Panetolikos maçı hangi kanalda? 13:40
Arandina - Real Madrid maçı CANLI izle! Arandina - Real Madrid maçı CANLI izle! 13:27
Transferde flaş gelişme! G.Saray... Transferde flaş gelişme! G.Saray... 13:11
Roma - Atalanta maçı ne zaman? Roma - Atalanta maçı ne zaman? 13:06
Daha Eski
Salernitana - Juventus maçı ne zaman? Salernitana - Juventus maçı ne zaman? 13:04
Udinese - Lazio maçı ne zaman? Udinese - Lazio maçı ne zaman? 13:00
Torino - Napoli maçı ne zaman? Torino - Napoli maçı ne zaman? 12:57
Empoli - Milan maçı ne zaman? Empoli - Milan maçı ne zaman? 12:53
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 12:12
Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? 11:52